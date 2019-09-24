هل تحولت العملات الرقمية إلى شوكة تكسر ظهر الدولار الأميركي؟

2019/09/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تفعل العملات الرقمية ما فشل البنك المركزي الأميركي في تقديمه للرئيس دونالد ترمب، الذي طالب ويطالب كثيراً بالتداخل والعمل على خفض

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