الحكمة لـ”كلكامش”: قصف مقرات الحشد “أكبر” من رد بالهاونات على سفارة واشنطن

2019/09/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية، خالد الجشعمي، الثلاثاء، مختلف الكتل والقيادات السياسية الى ضبط النفس، مبينا ان قصف مقرات الحشد الشعبي أكبر من ان يرد عليه بقصف هاونات على محيط السفارة الامريكية.وقال الجشعمي لـ”كلكامش” ان” قصف مواقع الحشد الشعبي، اكبر من ان يرد عليه بقصف هاونات على محيط السفارة الامريكية”، موضحا ان “القصف لم يكن ردا على قصف مواقع الحشد الشعبي”.واوضح، ان “الوضع العام في المنطقة يلقي بضلاله على الامر، ونتوقع من مختلف الكتل السياسية والقيادات السياسية ضبط النفس واتخاذ قرارت جدية وقوية لمواجهة اي خطر او اعتداء على سيادة العراق من اي دولة كانت، اقليمية او دول اخرى”.واضاف ان “الهجمات التي تعرضت لها مقرات الحشد الشعبي، قامت بها اسرائيل”، لافتا الى ان “ردود الفعل العراقية الرسمية، كانت خجولة مقابل حجم الاعتداء”.

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