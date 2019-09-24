المسلماوي لـ”كلكامش”: إقالة محافظ بابل “شخصي”

2019/09/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلوصف عضو مجلس محافظة بابل عن تيار الحكمة، اسعد المسلماوي، الثلاثاء، قرار إقالة محافظ بابل كرار العبادي بغير القانوني، مشيرا الى انه يمثل رأي شخصي لرئيس مجلس المحافظة.وقال المسلماوي لـ”كلكامش”، إن “قرارات الإقالة أو سحب اليد يجب أن يسبقها استجواب ثم تصويت باغلبية مطلقة على الإقالة”، مبينا ان “ما ذهب إليه رئيس مجلس المحافظة غير قانوني ومخالف لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨”.واوضح، ان “المحافظ يمارس عمله الطبيعي في ديوان المحافظة”.

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