استهداف منزل الاعلامي القانوني العراقي سالم حواس الساعدي بعبوة ناسفة

2019/09/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

انفجرت عبوة ناسفة في داخل الحديقة الأمامية لمنزل الإعلامي و القانوني العراقي سالم حواس الساعدي في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ان "العبوة وضعها مجهولون في الحديقة الأمامية لمنزل الساعدي، موضحا، ان "العبوة محلية الصنع، وقد انفجرت فجر اليوم الثلاثاء".

واضاف، ان "القوات الامنية والاجهزة الاستخباراتية وصلت الى مكان الحادث سريعا وفتحوا تحقيق بالحادث".

يشار الى ان الساعدي هو مقدم برامج في قناة العراقية الرسمية، اضافة الى انه يشغل منصب المستشار القانوني في شبكة الاعلام العراقي.

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