2019/09/24 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق منذ 13 سنة شمالي بغداد.وذكر بيان للامانة تلقته “خطوة برس” أن “ملاكاتها في بلديتي الشعب والغدير وبمتابعة وتنسيق مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 8 ضمن منطقة الشعب المحلة 331 قرب مستشفى الزهراء والذي يربط شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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