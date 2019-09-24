سائرون تعلق على زيارة عبد المهدي للصين

2019/09/24 | 15:30

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بغداد/ سومر نيوز

اعرب عضو كتلة سائرون النيابية امجد العقابي، اليوم الثلاثاء، عن امل كتلته بنجاح زيارة رئيس الوزراء عاد...

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