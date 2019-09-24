مصرع شخصين بحادث سير مروع على طريق حلة بغداد 'صور'

2019/09/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين بحادث سير مروع على طريق حلة - بغداد.

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