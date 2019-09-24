قوات التحالف الدولي :لن يتم التسامح مع اي هجوم يستهدف الافراد والمنشات الامريكية

2019/09/24 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات التحالف الدولي انها لن تتسامح مع اي هجوم يستهدف الافراد والمنشات الامريكية.وذكر بيان للتحالف بخصوص الهجوم الذي حدث ليلة امس على المنطقة الخضراء : تستمر قوة المھام المشتركة عملیة العزم الصلب بالعمل مع والى جانب ومن خلال شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش.واضاف : لم تعلن أية […]

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