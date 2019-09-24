2019/09/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر برلماني: جلسة مجلس النواب سرية الان لمناقشتها الحوادث الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر برلماني: جلسة مجلس النواب سرية الان لمناقشتها الحوادث الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر برلماني: جلسة مجلس النواب سرية الان لمناقشتها الحوادث الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).