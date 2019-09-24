رئاسة الجمهورية تكذب تصريحات بشأن تدخل الرئيس صالح في إلغاء ديون إحدى شركات الاتصالات

2019/09/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال.

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