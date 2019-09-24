2019/09/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على ارهابي مندس بين اللاجئين في الموصل

تأریخ التحریر: : 2019/9/24 15:39

• 21 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي مندس بين اللاجئين في الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي مندس بين اللاجئين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).