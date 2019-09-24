سائرون: نأسف لتصديق رواية وزير الاتصالات بشأن ضرب حيتان الفساد

2019/09/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم الثلاثاء، انها تبدي اسفها من تصديق رواية وزير الاتصالات نعيم الربيعي والتي وعد فيها بضرب حيتان الفساد في الوزارة، مبينة ان الربيعي دعم الشركات نفسها التي كان يتذرع بمعاناته منها سابقاً.

وقال النائب مضر خزعل السلمان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب سائرون وحضرته "الغد برس"، إن "لجنة الخدمات النيابية استضافت في تموز الماضي وزير الاتصالات للحديث عن المعاناة التي يواجهها الوزير من خلال هيمنة الشركات المتعاقدة مع الوزارة على قرار الوزارة كونها تعاقدت في الفترات الماضية التي سبقت تولي الوزير الحالي".

وأضاف السلمان انه "يؤسفنا أننا صدقنا هذه الرواية عندما طلب الوزير من لجنة الخدمات دعمه حتى يقوم بضرب حيتان الفساد في وزارته والشركات المتعاقدة معها، لأنه شكى حتى من بعض المتعاونين مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة وقال حرفياً (أمهلوني مدة شهر واحد فقط وسوف ترون النتائج من خلال ذلك)، فذهبت لجنة الخدمات لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير لدعمه بشرط أن يلتزم بتلك التعهدات التي قطعها على نفسه بالقضاء على حيتان الفساد وتحسين خدمة الانترنت وإيقاف تهريب سعات الانترنت".

وتابع أن "النتائج كانت مخيبة للآمال بسبب دعم الوزير الحالي لتلك الشركات نفسها التي كان يتذرع بمعاناته منها سابقاً، وبدلاً من معاقبة تلك الشركات التي كان يريد ضربها خلال المدة الزمنية التي تعهد بها أمام لجنة الخدمات، كافأ الشركات بمنحها عقود جديدة منها توقيع عقد الأسبوع الماضي مع شركة اي كيو التي ثبت بالدليل تهريبها لسعات الانترنت بموجب وثائق رسمية موجودة في الوزارة ولدينا نسخ منها، والقادم لا يعلمه الا الله من هي الشركات التي سيتعاقد معها الوزير خلال الأيام المقبلة".

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