مكتب صالح يوضح حقيقة تدخل الاخير لإلغاء ديون مترتبة على شركة اتصالات

2019/09/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشان حقيقة تدخل صالح لالغاء ديون مترتبة على احدى شركات الاتصال.

وذكر المكتب في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس الجمهورية برهم صالح لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال كذب وعار عن الصحة ولا أساس له بالمطلق".

واضاف اننا "ندعو الجميع الى توخي الدقة والمصداقية في تناول وطرح هكذا مواضيع لها أهمية وتماس مع حياة المواطن".

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