2019/09/24 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الحروب لها حدود الذكرى السنوية السبعين لتوقيع معاهدة جنيف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: esWhJNy-3Pc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الحروب لها حدود الذكرى السنوية السبعين لتوقيع معاهدة جنيف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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