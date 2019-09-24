2019/09/24 | 15:48

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زيدان يشكك بأحقية تواجد لاعبي ريال مدريد في تشكيلة العام

شكك زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأحقية دخول لاعبيه في

التشكيلة المثالية للموسم الماضي التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة

القدم {الفيفا} يوم أمس خلال الحفل الذي أقيم بمدينة ميلانو.وتواجد 4 لاعبين من النادي الملكي في تشكيلة العام وهم إدين هازارد،

لوكا مودريتش، سيرجيو راموس ومارسيلو، وهو الأمر الذي أثار جدلاً

واسعاً كون موسم ريال مدريد كان سيئاً للغاية، ولم يقدم الثلاثي

الأخير أي شيء يذكر، وربما يكون النجم البلجيكي هو الوحيد الذي يستحق

مقعده بحكم المستوى المميز الذي قدمه مع تشيلسي.وأعرب زيدان عن سعادته بدخول 4 لاعبين من ريال مدريد في تشكيلة العام،

لكن في الوقت ذاته، رفض التأكيد على أحقيتهم في ذلك، ملمحاً إلى أن

مستواهم في الموسم الماضي لا يخولهم لتحقيق هذا الإنجاز.وقال زيزو في مؤتمر صحفي عقده اليوم للحديث عن مباراة أوساسونا ” أنا

سعيد بالجوائز التي حصل عليها لاعبو فريقي، لكن لن أخبرك إن كانوا

يستحقونا أم لا.



هم مروا بأوقات عصيبة، لكن حينما يكونوا بحالة جيدة،

فإنهم يكونون جيدين حقاً”.

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