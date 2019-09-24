جامعة البصرة توقع اتفاقية مع جامعة طهران للتعاون العلمي والثقافي مشترك

2019/09/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت جامعة البصرة اتفاقية تعاون علمي وثقافي مشترك مع جامعة طهران للعلوم الطبية في جمهورية ايران الاسلامية.وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي في تصريح صحفي” ان زياريتنا الى ايران اثمرت عن توقيع اتفاقية للتعاون العلمي مع رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية الدكتور عباس علي كريمي .واضاف ” تتضمن الاتفاقية عدة محاور […]

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