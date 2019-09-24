إزالة التجاوز خلال 24 ساعة”.. تحذيرات تلصق على منازل البصريين ومواطنون يخاطبون العيداني(صور)

2019/09/24 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق نشر مدونون بصريون، صورا تظهر كتابات على ابواب المنازل، تدعو أصحاب المنزل إلى إزالة التجاوز خلال 24 ساعة، حيث أشار المدونين إلى إن هذه البلدية هي من قامت بوضع هذه الكتابات التحذيرية، مخاطبين محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن وعده ألذي أطلقه بتوفير البديل لكل عائلة فقيرة يتم إزالة تجاوزها.وقال المدونين، بمنشورات […]

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