2019/09/24 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ntRgsZ0ZmjI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي مهدد بالاقالة ... والبرلمان يعجز عن حسم الملفات المهمة| عباس الجبوري / محلل سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي مهدد بالاقالة ... والبرلمان يعجز عن حسم الملفات المهمة| عباس الجبوري / محلل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).