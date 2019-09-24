2019/09/24 | 15:50

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بالأرقام..



باحثة أكاديمية تكشف رواتب طلبة الحوزة العلمية: النتائج صادمة!

النجف -

كلمة

كشفت كاتبة وباحثة عراقية عن تفاصيل تخص رواتب "رجال الدين"

في الحوزة العلمية.

وقالت الدكتورة هديل أحمد في منشور لها على فيسبوك: "كانت لنا دراسة

وثائقية ميدانية، استقرئنا من خلالها أحوال رجال الدين في حوزة

النجف في العراق".

وخلصت إلى القول بأن: "النتائج كانت صادمة و مختلفة عما يشاع

عنهم".

وأشارت بحسب المنشور إلى أن "بنسبة ٨٠%من رجال الدين لا يتجاوز

مدخولهم المالي ال٤٠٠ الف دينار عراقي، حيث تصل رواتب بعضهم الى ١٠٠

الف فقط او اقل..!!".

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