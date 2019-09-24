2019/09/24 | 15:55

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العهد نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر أمني، عن ضبط اربع عجلات محملة بالحنطة مخالفة للضوابط في مدخل مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وضبط كميات كبيرة من

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