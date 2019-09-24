السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

2019/09/24 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مركز كوردستان للتوثيق والبحث الاكاديمي، في جامعة السليمانية، عن اعادة قرابة الخمسة الاف وثيقة خاصة بالتاريخ الكوردي الحديث من الارشيف العراقي القومي الى مدينة السليمانية، مشيرا الى ان تأريخ تلك الوثائق يعود بداية العام 1900 وحتى الخمسينيات.

الوثائق ستكون على شكل ديجيتال خاصة بالتاريخ السياسي والاداري لمدن السليمانية واربيل وكركوك وحلبجة وخانقين وشنكال، يعود تاريخها الى بداية عام 1900 وحتى الخمسينيات، وتحتوي الوثائق ايضا تاسيس وتثبيت اعمدة الدولة العراقية على الخريطة الحالية.

وتم حفظ هذه الوثائق على شكل اوراق في الارشيف القومي العراقي بمدينة بغداد يعود تاريخها الى العام 1920 ويصعب نقلها او استنساخها بسبب حساسية الملفات واجراءات استلامها.

وبين المركز، انه بالامكان استعادة الصور الرقمية مطلع الاسبوع المقبل لنحو خمسة الاف من تلك الوثائق من ارشيف بغداد ومدينة النجف الى مدينة السليمانية وان العمل مستمر لاعادة الاف الصفحات الاخرى من هذا الارشيف المهم لتاريخ المدن والبلدات الكوردستانية.

ونوه الى انه وبعد وصول الوثائق، سيعمل الباحثون والعاملون في المركز، بفهرسة الوثائق وفرزها وارشفتها ضمن برنامج خاص، ليتم وضعها قريبا كمصادر للباحثين في التاريخ الكوردي الحديث والمعاصر لكوردستان.

وتتكون تلك الوثائق من خرائط وتقارير ادارية ومذكرات وشكاوى ومطالب المواطنين الكورد وبرقيات المؤسسات الرسمية وبريد ورسائل بين المؤسسات العراقية والايرانية بشان الحدود والمشاكل الحدودية وعددا من القرارات والاجراءات القضائية بشان مواطنين مطلوبين، فضلا عن العديد من الادلة والوثائق والسجلات الاخرى التي تسلط الضوء على الحلقات المفقودة والمبهمة في التاريخ الكوردي في العراق.

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