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شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 24-9-2019 | مرضى الهيموفيليا في الديوانية يشكون نقص علاجهم منذ 5 اشهر


شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 24-9-2019 | مرضى الهيموفيليا في الديوانية يشكون نقص علاجهم منذ 5 اشهر
2019/09/24 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 4hMVQGhvTkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 24-9-2019 | مرضى الهيموفيليا في الديوانية يشكون نقص علاجهم منذ 5 اشهر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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