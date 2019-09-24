زهرة البجاري تؤكد دعم وانصاف ذوي الشهداء ومحاسبة من يمتنع عن استكمال نقلهم إلى الوزارات الاخرى

2019/09/24 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري ” اهمية دعم وانصاف ذوي الشهداء وتطبيق القانون ومحاسبة من يمتنع عن استكمال نقلهم إلى الوزارات الاخرى .داعية الحكومة الى دعم المشاريع التي تخص المؤسسة من المجمعات السكنية والخدمية .وقالت البجاري خلال لقائها رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري ” ان ذوي الشهداء امانة في […]

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