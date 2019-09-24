برنامج لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم يكرم الباحثة العراقية إيناس الخفاجي لتميزها في البحث العلمي

2019/09/24 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم برنامج لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم الباحثة العراقية إيناس الخفاجي مع خمس باحثات من لبنان والاردن و فلسطين في دورته السادسة وتم اختيار الباحثات الست من بين اكثر من 100 مرشحة لهذا العام بحفل اقيم بالجامعة الامريكية في بيروت و مراكز بحثية وهيئات علمية على الصعيد الاقليمي .وركز بحث الباحثة […]

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