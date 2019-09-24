2019/09/24 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكدت طهران، اليوم الثلاثاء، أنها ترفض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والتي تحدث فيها عن مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة كذلك تمسكها ببرامجها الصاروخية.وقالت الخارجية في بيان: “إن ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعد خطيرا للغاية وانتهاكا واضحا للاتفاق النووي، وخاصة القرار 2231 لمجلس الأمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: طهران تجدد رفضها القاطع للتفاوض حول برنامجها الصاروخي وكالة خطوة برس.

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