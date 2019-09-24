تحويل جلسة البرلمان الى سرية لمناقشة أمور عسكرية وأمنية

2019/09/24 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الى سرية، لمناقشة أمور عسكرية وأمنية.





وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “جلسة البرلمان تحولت الى سرية لمناقشة التقرير الأمني بشأن الخروقات الامنية وأمور عسكرية ووجود خلل في بعض الاجهزة”.





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