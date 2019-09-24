2019/09/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات التابعة للواء 26 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن البدء بالمراحل الأولى من خطة حماية زوار الأربعينية في زرباطية.وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان، ان "اللواء بدأ بالخطوات الأولى من الخطة المعدة لحماية زوار الاربعينية في زرباطية والتي تضمنت تهيئة مرأب وقوف لوقوف المركبات التي تنقل الزائرين من المنفذ وحنى كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، انه "من المتوقع دخول اعداد كبيرة من الزائرين على ضوء التسهيلات الحكومية في استقبال الزائرين وإلغاء شرط الحصول على الفيزا".

وأشار الى، ان "اللواء قد استنفر كل الطاقات والموارد والاليات والمعدات اللازمة لإنجاح الخطة في خدمة الزائرين واحياء شعائر الزيارة الاربعينية".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في زرباطية يتهيأ لاستقبال زوار الاربعينية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي في زرباطية يتهيأ لاستقبال زوار الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).