الكمارك تتلف شحنة مشروبات كحولية وسكائر فاسدة

2019/09/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارأعلنت السلطات الكمركية، يوم الثلاثاء، في مديرية كمرك المنطقة الشمالية اتلاف شحنة مشروبات كحولية وسكائر غير صالحة للاستهلاك، في حين اتلف مركز كمرك مطار البصرة شتلات زراعية ممنوعة من الدخول.

وذكرت السلطات الكمركية، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار، نسخة منه، إن "كوادر مديرية كمرك المنطقة الشمالية أتلفت ٤٠٠ كارتون مشروبات كحولية و50 كارتون سكائر كونها غير صالحة للاستهلاك البشري".

ومن ناحية اخرى، "أتلف مركز كمرك مطار البصرة الدولي شتلات زراعية ممنوعة من الدخول حسب قانون الحجر الزراعي".

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها السلطات الكمركية في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط الأستيراد والمواصفات المطلوبة حماية للمستهلك العراقي.



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