اعتقال عنصرين من “ديوان الجند” في أيسر الموصل

2019/09/24 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصرين من “ديوان الجند” لدى داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وتابع، انه “ثبت ذلك من خلال وثائق تؤكد انتمائهما ومناصبهما”، مشيرا الى ان “اعتقالهما تم في مناطق واحياء (گوگجلي والانتصار) بالجانب الايسر لمدينة الموصل”.

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