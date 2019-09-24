انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك

2019/09/24 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك./انتهى

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