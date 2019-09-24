مجلس النجف يصوت على موازنة صندوق الموارد المحلية وينظم عملية اقامة الأجانب بالمحافظة

2019/09/24 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بجلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة خضير الجبوري على الموازنة الاستثمارية لصندوق الموارد المحلية لهذا العام ، فيما أقر عملية تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب بالمحافظة.وقال الجبوري في تصريح صحفي” لقد تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار من اصل اجمالي الموازنة الاستثمارية الى الحالات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة “.[…]

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