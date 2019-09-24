بالوثيقة.. ادارة الميناء تطالب مدربيها بتسمية مساعدين خلال 24 ساعة

2019/09/24 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي، اليوم الثلاثاء، حصر الالعاب الفردية بكافة فئاتها بالمدربين، داعية اياهم الى تسمية مساعدين خلال 24 ساعة، وبخلاف ذلك يتحمل كافة الاجراءات القانونية.

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