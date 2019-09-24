العمل تعلن انجاز تقريرها السنوي لتقديمه الى مجلس الوزراء

2019/09/24 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن انجاز تقريرها السنوي تمهيدا لتقديمه الى مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان بحث مع لجنة العمل النيابية انجازات الوزارة ونشاطاتها طيلة المدة الماضية".

واضافت ان "الوزير أجاب عن استفساراتها فيما يتعلق بالزيارات الميدانية وملف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والحملات التفتيشية، وملف العمالة الاجنبية واجراءات الوزارة بشأنه، فضلا عن موضوع توحيد الحركة النقابية".

واكد عبد الزمان ان "الوزارة انجزت تقريرا عن منجزاتها خلال السنة بأدق التفاصيل تمهيدا لعرضه امام مجلس الوزراء، يتضمن ابرز النشاطات في مجال الحوكمة والادماج واللجان التحقيقية وما منجز هو منها".

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