2019/09/24 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف عدد من نواب تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن دعم وزير الاتصالات لشركات فاسدة، كان يشتكي منها، وطلب مهلة شهر لمحاسبتها.

وقال النائب مضر خزعل السلمان، في مؤتمر صحفي مشترك حضرته “كلكامش برس” بحضور عدد من نواب سائرون، إن “لجنة الخدمات النيابية استضافت في تموز الماضي وزير الاتصالات للحديث عن المعاناة التي يواجها الوزير، من خلال هيمنة الشركات المتعاقدة مع الوزارة، على قرار الوزارة كونها تعاقدت في الفترات الماضية التي سبقت تولي الوزير الحالي”.

وأضاف السلمان: “يؤسفنا اننا صدقنا رواية الوزير عندما طلب من لجنة الخدمات دعمه حتى يقوم بضرب حيتان الفساد في وزارته والشركات المتعاقدة معها، لأنه شكا حتى من بعض المتعاونين مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة”، مبيناً أن الوزير قال حرفياً: “امهلوني مدة شهر واحد فقط وسوف ترون النتائج من خلال ذلك، فذهبت لجنة الخدمات لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير لدعمه، بشرط أن يلتزم بتلك التعهدات التي قطعها على نفسه بالقضاء على حيتان الفساد، وتحسين خدمة الانترنت وايقاف تهريب سعات الانترنت”.

وأكد، أن “النتائج كانت مخيبة للآمال، بسبب دعم الوزير لتلك الشركات نفسها التي كان يتذرع بمعاناته منها سابقا، وبدلا من معاقبة تلك الشركات التي كان يريد ضربها خلال المدة الزمنية التي تعهد بها امام لجنة الخدمات، كافأ الشركات بمنحها عقود جديدة، منها توقيع عقد الاسبوع الماضي مع شركة (اي كيو)، التي ثبت بالدليل تهريبها لسعات الانترنت، بموجب وثائق رسمية موجودة في الوزارة ولدينا نسخ منها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تتهم وزير الاتصالات بدعم شركات فاسدة وعد بمحاربتها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تتهم وزير الاتصالات بدعم شركات فاسدة وعد بمحاربتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).