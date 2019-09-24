2019/09/24 | 16:19

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جامعة البصرة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة طهران

اعلنت جامعة البصرة، اليوم الثلاثاء،عن توقيع اتفاقية تعاون علمي

وثقافي مشترك مع جامعة طهران للعلوم الطبيةونقل بيان صادر عن إعلام الجامعة عن رئيس جامعة البصرة سعد

شاهين قوله ان "زيارة وفد جامعة البصرة إلى ايران تضمنت توقيع اتفاقية

للتعاون العلمي مع رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية الدكتور عباس علي

كريمي".واضاف، "تضمنت الاتفاقية عدة محاور منها انشاء مركز للخلايا الجذعية

وزرع العظم والاورام في جامعة البصرة وتشجيع وتبادل الزيارات بين

الكوادر العلمية بين الجامعتين وتبادل الخبرات العلمية والبحثية

والتطبيقية والعمل على انشاء مركز للغدد الصم في جامعة البصرة".وذكر البيان، انه"تم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من المراكز البحثية

المهمة منها مركز الخلايا الجذعية وزراعة نخاع العظم والاورام ومعهد

الغدد الصم وبحوث الأيض ومركز اورام القلب للأطفال ومركز طهران القلبي

ومركز العلاج الخلوي وبحوث الطب التجديدي".

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