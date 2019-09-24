2019/09/24 | 16:19

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مطالبة برلمانية بتخصيص 4 تريليونات دينار لحل أزمة السكن

طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي،

الثلاثاء، بزيادة التخصيصات الـخـاصـة بحل ازمــة السكن الـى 4

تريليونات دينار في قانون موازنة العام المقبل.وقـــال عـضـو لـجـنـة محمد شـيـاع الــســودانــي، إن "الـلـجـنـة

عاكفة على المضي بـالاجـراءات المتخذة بقرار حــل ازمـــة الـسـكـن

واضــافــة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة الـخـاصـة بـالازمـة فـي

مـوازنـة 2020".وبين السوداني، أن "مـشـروع السكن يحتاج الـى حزمة مـن القوانين منها

مـا يتعلق بلجنة الخدمات، واهـم ما سيعرض للقراءة الثانية هو لمعالجة

السكن العشوائي".وتابع، أن "موازنة عام 2020 تحوي صعوبات كبيرة منها ارتـفـاع نسبة

الـعـجـز"، مبينا أن "اللجنة طالبت بـزيـادة حجم صندوق الاسكان الى

تريليون دينار، لا سيما ان تلك الاموال تذهب مباشرة للمواطن وتخلق

جــوا مـن الـعـمـل والـحـركـة للبناء وتـخـفـف من البطالة، كما طالبت

اللجنة بزيادة تخصيصات البنى التحتية التي تحتاجها المناطق السكنية

الجديدة والتي يجب ان تكون مخدومة بها".وأكــد الـسـودانـي، أن "الـلـجـنـة طـالـبـت الحكومة فـي المـوازنـة

بتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري ليساعد المستثمرين على

الـخـطـوات الاولــى للاستثمار مـن جـانـب اخـر".

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