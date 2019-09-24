2019/09/24 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرهاجم نواب عن تحالف "سائرون"، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، معربين عن أسفهم لأنهم صدقوا رواية الربيعي عند استضافته في لجنة الخدمات، معتبرين أن الربيعي كافأ شركات كان يقول إنه يعاني من "فسادها" سابقًا، بدلًا من معاقبتها.

قال النائب مضر خزعل السلمان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب "سائرون"، عُقد في مبنى البرلمان، وتابعه "ألترا عراق"، إن "لجنة الخدمات النيابية استضافت في تموز/يوليو الماضي وزير الاتصالات للحديث عن المعاناة التي يواجهها الوزير من خلال هيمنة الشركات المتعاقدة مع الوزارة على قرار الوزارة كونها تعاقدت في الفترات الماضية التي سبقت تولي الوزير الحالي".

أوضح السلمان "يؤسفنا أننا صدقنا هذه الرواية عندما طلب الوزير من لجنة الخدمات دعمه حتى يقوم بضرب حيتان الفساد في وزارته والشركات المتعاقدة معها، لأنه شكا حتى من بعض المتعاونين مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة وقال حرفيًا (أمهلوني مدة شهر واحد فقط وسوف ترون النتائج من خلال ذلك)، فذهبت لجنة الخدمات لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير لدعمه بشرط أن يلتزم بتلك التعهدات التي قطعها على نفسه بالقضاء على حيتان الفساد وتحسين خدمة الإنترنت وإيقاف تهريب سعات الإنترنت".

لفت إلى أن "النتائج كانت مخيبة للآمال بسبب دعم الوزير الحالي لتلك الشركات نفسها التي كان يتذرع بمعاناته منها سابقًا، وبدلًا من معاقبة تلك الشركات التي كان يريد ضربها خلال المدة الزمنية التي تعهد بها أمام لجنة الخدمات، كافأ الشركات بمنحها عقود جديدة منها توقيع عقد الأسبوع الماضي مع شركة اي كيو التي ثبت بالدليل تهريبها لسعات الإنترنت بموجب وثائق رسمية موجودة في الوزارة ولدينا نسخ منها، والقادم لا يعلمه إلا الله من هي الشركات التي سيتعاقد معها الوزير خلال الأيام المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يخسر 60 مليون دولار شهريًا بسبب تهريب الإنترنت..



لمن تذهب الأموال؟

الاتصالات توضح أسباب ضعف خدمة الإنترنت في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب سائرون يهاجمون وزير الاتصالات: كافأ شركات تهرّب الإنترنت) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب سائرون يهاجمون وزير الاتصالات: كافأ شركات تهرّب الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).