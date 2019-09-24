زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان

2019/09/24 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، إن زلزالا شدته 5.8 درجة وقع على بعد 23 كيلومترا شمال جيلوم في باكستان. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إسطنبولوتقع جيلوم في شمال شرق باكستان على بُعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي إسلام آباد.

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