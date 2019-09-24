الطلبة الايزيديين، بين مطرقة النزوح و سندان نقص المدارس

2019/09/24 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: ذياب غانم منذ خمس سنوات كانت فئة الطلبة النازحين الإيزيديين في حيرة حول مستقبلهم، بعد استقرارهم في المخيمات كانت المدارس من اولويات احتياجاتهم، اتت المنظمات وجهزت المدارس الخيموية، وبذلك اتجه الطلبة النازحين للدوام فيها.الطلبة النازحين كانوا بين مطرقة النزوح وسندان نقص المدارس، بعد مرور فترة وجيزة تم بناء مدارس كرفانية، وبذلك اصبح …

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