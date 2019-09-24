زراعة كربلاء تعلن زيارة ملحوظة في تسويق الدجاج الحي الى الاسواق

2019/09/24 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تسويق اكثر من مليون و166 الف دجاجة حية الى الأسواق المحلية في كربلاء خلال الفترة

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