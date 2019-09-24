محافظ بابل: دوافع رئيس المجلس رعد الجبوري لإقالتي بسبب رفضي تعيين ابنته بالتزوير  

2019/09/24 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق قال محافظ بابل، كرار العبادي، اليوم الثلاثاء، إن ما دفع رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري للتحرك على إقالتي هو بسبب رفضي تعيين ابنته عندما قدم تقارير مزورة.وذكر العبادي في مؤتمر صحفي، إن، “ما دفع رئيس مجلس المحافظة، رعد الجبوري بتقديم كتاب طلب إقالتي هو توترات ودوافع شخصية دفعته لهذا الامر كوننا […]

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