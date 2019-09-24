المرور تصدر توضيحاً بشأن قانونها الجديد وتحدد موعد تطبيقه

2019/09/24 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن قانونها الجديد، فيما حددت موعد تطبيقه والمحاسبة على اجازة السوق.





وقال رائد المرور فادي الخزعلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قانون المرور ساري المفعول وسيطبق بتاريخ السادس من تشرين الاول المقبل”، لافتا الى انه “ستتم المحاسبة على جميع المخالفات، عدا سياقة المركبة بدون اجازة السوق”.

وأوضح، ان “المحاسبة على اجازات السوق ستبدأ في الاول من تشرين الثاني المقبل”.

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