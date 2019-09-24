تبدأ من بغداد.. العراق يكشف عن خارطة حل لأزمة الخليج

2019/09/24 | 16:32

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سومر نيوز: بغداد..



كتب رئيس الجمهورية برهم صالح، مقالاً في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، حول تداعيات ا...

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