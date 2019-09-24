2019/09/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين زوار الأربعينية.وقال موفدنا ان، اللواء الاول في الحشد الشعبي كثف انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين دخول الزوار من جانب الجمهورية الإيرانية الإسلامية إلى كربلاء المقدسة.واضاف الموفد ان، قوات اللواء انتشرت على طول الطريق المذكور لتأمين المواكب الحسينية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الأول في الحشد يكثف انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين زوار الاربعينية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الأول في الحشد يكثف انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين زوار الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).