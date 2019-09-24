نائب عن البناء: مجلس النواب يرفع السرية عن فقرة مناقشة الخروق الأمنية

2019/09/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب عن تحالف البناء، عباس يابر، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان رفع السرية عن جلسة اليوم.

وقال العطافي إن “مجلس النواب رفع السرية عن

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