2019/09/24 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: الولايات المتحدة لا تسعى لخوض نزاع مع أي دولة لكن واشنطن ستدافع عن مصالحها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: الولايات المتحدة لا تسعى لخوض نزاع مع أي دولة لكن واشنطن ستدافع عن مصالحها وكالة خطوة برس.

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