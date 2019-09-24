بعد تعرض الخضراء للقصف أمس.. التحالف الدولي يدخل على خط المواجهة

2019/09/24 | 17:04

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الثلاثاء، استمراره بالعمل إلى جانب قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق...

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