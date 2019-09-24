الحشد يكثف انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين زوار الاربعينية

2019/09/24 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، انتشاره على طريق منفذ المنذرية خانقين لتأمين زوار الأربعينية.

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