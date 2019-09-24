قرار من مجلس كربلاء بخصوص العمالة في مصفى كربلاء النفطي

2019/09/24 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة على مطالبة وزارة النفط ورئيس الوزراء بتنفيذ وعودهما بتشغيل العمالة بمصفى كربلاء من اهالي المحافظة بحسب عضو مجلس المحافظة وقالت بشرى حسن عاشور لوكالة نون الخبرية ان مجلس المحافظة صوت اليوم على مطالبة وزارة النفط ورئي الوزراء بتنفيذ وعودهما بتشغيل العمالة المحلية بمصفى كربلاء كون ان العمالة الاجنبية بالمصفى هي السمة الغالبة وان العمالة المحلية هم الاقل عددا

واوضحت عاشور في حال عدم تنفيذ الجهات ذات العلاقة لقرارات المجلس فان المجلس سيلزم المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القاضية لتنفيذ هذه الوعود

وكالة نون الخبرية تكشف بالارقام اعداد العاملين وجنسياتهم داخل مصفى كربلاء النفطي

وكانت عاشور قد كشفت في وقت سابق، اعداد العاملين في مصفى كربلاء النفطي، موضحةً ان ابناء المحافظة والعراقيين هم الاقل عددا بين العاملين في المصفى.

وكالة نون خاص

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