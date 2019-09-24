الحكيم يبحث مع وفد تركماني المستجدات السياسية وتمثيل المكون في الحكومة

2019/09/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مع وفد من المكون التركماني برئاسة جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وتمثيل المكون في الحكومة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكؤم ناقش مع الوفد التركماني موضوع الانتخابات المحلية القادمة والاستعداد لها لفرز حكومات محلية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل واكمال المشاريع التي نفذتها الحكومات السابقة”.





وبين الحكيم، ان “المعارضة السياسية ضرورة لاستقامة النظام السياسي وانهاء حالة التوافقية الديمقراطية”، مؤكدا ان “المعارضة حق دستوري وسياسي مؤطر قانونيا فيما لفتنا الى قرب انبثاق جبهة المعارضة وحكومة الظل والشروع بالاستجوابات”.





وشدد على “نيل المكونات حقوقها ومنها المكون التركماني من خلال التمثيل في الحكومة ومفاصل الدولة”، منوها الى ان “محافظة كركوك عراق مصغر وهي لاهلها ولابد من ان يشترك الجميع في ادارتها وتحديد مستقبلها”.

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